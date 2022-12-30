CATANIA, CHIEDONO L’ELEMOSINA A UN PASSANTE E POI LO RAPINANO IN SPIAGGIA, ARRESTATO

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il comando provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire, sia nel centro cittad...

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il comando provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire, sia nel centro cittadino sia in periferia, la sicurezza di residenti e turisti che durante le festività natalizie, in numerosi affollano le vie dello shopping e tutti i luoghi di maggiore aggregazione, i militari del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza per rapina aggravata in concorso, un pregiudicato recidivo 35enne.

Al riguardo la gazzella dell’Arma, allertata dalla centrale operativa su segnalazione di un passante per una rapina in corso, nel giro di un paio di minuti, sono intervenuti nella spiaggia comunale di viale Kennedy, bloccando, con l’ausilio della vittima, un 55enne di Catania, l’autore del reato, che stava energicamente cercando di fuggire.

Posta la situazione in sicurezza, si è quindi proceduto alla ricostruzione della dinamica dei fatti, secondo cui il catanese, durante una passeggiata, era stato poco prima avvicinato da due uomini, tra cui l’arrestato, che inizialmente gli avevano chiesto dei soldi per elemosina, ricevendoli. Tuttavia la coppia non si era accontentata degli spiccioli ed era quindi tornata alla carica, aggredendo e colpendo alle spalle l’uomo con una pipa metallica per fumare marijuana.

Così facendo, uno dei due malviventi era riuscito a impossessarsi del portafoglio, contenente alcune centinaia di euro, scappando per le strade adiacenti, mentre l’altro aveva dovuto affrontare la pronta reazione della vittima, che era riuscito a trattenerlo per il tempo necessario all’arrivo della pattuglia dei Carabinieri.

Il 35enne è stato trasferito nel carcere catanese di Piazza Lanza, su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.