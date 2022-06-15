CATANIA. CHIEDONO UN PASSAGGIO E GLI RUBANO CHIAVI E CELLULARE: ARRESTATE DUE DONNE
Nella serata di ieri, agenti delle Volanti intervenivano in Via Dusmet, all'altezza dell'ingresso del Porto, a seguito della segnalazione di una lite su strada tra un uomo e due donne.
L'uomo riferiva agli agenti di aver accettato di dare un passaggio alle due donne ma, al momento di lasciarle, scaturiva una lite, poiché le due donne, dopo essere riuscite a sottrargli le chiavi della macchina, lo minacciavano di non restituirgliele se prima non avesse dato loro 70 €, riuscendo finanche a sottrargli il cellulare.
Le due donne, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, venivano quindi arrestate per i reati di furto con destrezza e tentata estorsione.
Entrambe venivano condotte presso gli uffici della Questura per la stesura degli atti di rito e, quindi, poste a disposizione dell'A.G.