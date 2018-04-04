CATANIA: Chiude l'Auchan di San Giuseppe La Rena

"In data odierna i vertici di Auchan Retail Italia hanno comunicato ai collaboratori e alle rappresentanze sindacali degli ipermercati di Napoli, in via Argine, e di Catania, in via La Rena, la decisione dell'azienda di interrompere l'attività commerciale nel corso del mese di aprile per la gravissima situazione economica di questi punti vendita, già nota da tempo". Lo afferma in una nota Auchan Retail, aggiungendo di aver, nel caso dell'ipermercato di Napoli, "definito un accordo preliminare per affittare il ramo d'azienda alimentare ad un noto imprenditore locale" e sottolineando che "questa operazione potrà garantire continuità occupazionale per una parte dell'attuale organico che sarà rilevata dal nuovo operatore".

"Con senso di responsabilità - afferma Auchan Retail - l'azienda è impegnata a limitare gli impatti sociali, cercando di individuare le migliori soluzioni per ogni collaboratore. Pertanto, saranno attivate una serie di iniziative e si aprirà un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per entrambi i punti vendita. Dopo anni di continue perdite, nonostante gli sforzi dell'azienda per il rilancio commerciale dei due punti vendita, la situazione di questi due ipermercati non è più sostenibile".

"La nostra forte convinzione - afferma il direttore generale Auchan Retail Italia Américo Ribeiro - è di voler consolidare la nostra presenza in Italia. Attualmente è in corso un processo di trasformazione fisica e digitale della nostra rete, con la convergenza sull'insegna unica e sviluppando la nostra strategia di marca".