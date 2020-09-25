CATANIA, CHIUSA PER DIECI GIORNI DISCOTECA ALL'INTERNO SI SVOLGEVANO TORNEI DI POKER

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio svolto dalla Polizia di Stato, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha effettuato un controllo presso la discoteca denomi...

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio svolto dalla Polizia di Stato, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha effettuato un controllo presso la discoteca denominata “RA 5”, in occasione del quale è emerso che il locale veniva utilizzato per svolgere, abusivamente, tornei di poker texano.

Il Questore di Catania, pertanto, ha sospeso per dieci giorni la licenza di pubblica sicurezza per tenere trattenimenti danzanti perché la sede dell’attività, in assenza di qualsiasi autorizzazione, è stata destinata ad un uso diverso da quello per il quale è stata autorizzata.

I responsabili, inoltre, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per esercizio di giochi d’azzardo.