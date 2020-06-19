CATANIA, CHIUSA TRATTORIA PER IL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI “ANTI-COVID”

A seguito dalle contestazioni circa il mancato rispetto delle prescrizioni “anticovid”, agenti della Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Catania...

Alla base del decreto questorile, sta il pericoloso comportamento del titolare del locale che, con la sua condotta, ha messo a serio rischio l’incolumità della cittadinanza e la salute pubblica: senza mascherina e senza l’adozione di alcun presidio di profilassi per impedire il diffondersi della malattia, somministrava alimenti, anche privi di tracciabilità. A ciò si aggiungano anche le ulteriori infrazioni amministrative rilevate dagli agenti che, nel corso di un precedente controllo, lo hanno sanzionato per un ammontare di oltre 4000 euro.

Adesso “Sabor Latino” dovrà tenere abbassate le serrande per 10 giorni, quando termineranno gli effetti del provvedimento di chiusura.