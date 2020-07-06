CATANIA: CHIUSI DUE LOCALI IN ZONA PORTO, NON RISPETTATE LE NORME: OLTRE 100 PERSONE AMMASSATE ALL'INGRESSO

Controlli nella notte di sabato da parte delle Volanti che, nel corso del diuturno controllo del territorio, sono intervenute presso due noti locali ubicati all’interno del Porto di Catania. Appena en...

Controlli nella notte di sabato da parte delle Volanti che, nel corso del diuturno controllo del territorio, sono intervenute presso due noti locali ubicati all’interno del Porto di Catania. Appena entrati nel sedime portuale, gli agenti si sono trovati difronte a una moltitudine di persone, oltre un centinaio, che si erano accalcate nell’area comune antistante i due locali, da dove proveniva musica ad alto volume, senza alcun rispetto delle distanze per la prevenzione del contagio da Covid-19, o di altre misure.

Visto lo stato della situazione e la gravità del pericolo connesso alla possibile recrudescenza della pandemia, sul posto è stata fatta convergere una pattuglia della Polizia Locale col cui ausilio è stato sanzionato il responsabile di entrambi i due esercizi pubblici, per i quali è stata anche disposta la chiusura per 5 giorni.