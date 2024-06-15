CATANIA: CHIUSO IL PRONTO SOCCORSO DEL POLICLINICO ED EVACUATI I PAZIENTI A CAUSA DI UNA FUGA DI GASOLIO

E 'momentaneamente chiuso il pronto soccorso del Policlinico universitario di Catania e i pazienti presenti sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso nosocomio.La decisione è stata adottata...

E 'momentaneamente chiuso il pronto soccorso del Policlinico universitario di Catania e i pazienti presenti sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso nosocomio.

La decisione è stata adottata dall'unità di crisi per la presenza nella struttura dei vapori scaturiti da una perdita di gasolio da un gruppo elettrogeno, che si era attivato per un distacco dell'energia elettrica.

Una pompa si sarebbe guastata causando il versamento del carburante. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e agenti delle Volanti della Questura.

Il problema tecnico sarebbe stato già superato, ma per sicurezza il pronto soccorso resta ancora chiuso.

La dirigenza del Policlinico universitario ha comunicato la chiusura del Pronto soccorso al 118 e sul posto sono state fatte arrivare alcune ambulanza per fare fronte a eventuali emergenze