CATANIA. CHIUSO “WEED SHOP” CON ANNESSO “SEXY SHOP”: DENUNCIATI IL TITOLARE E I CLIENTI PRESENTI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, nel quadro delle attività predisposte per garantire l’ottemperanza della popolazione e degli operatori commerciali alle disposizioni governative sul contenimento del coronavirus, hanno denunciato un 39enne di origini tedesche, titolare di un negozio adibito a rivendita di cannabis light nonché a sexy shop di via Antonino di San Giuliano a Catania.

I militari hanno denunciato anche gli avventori trovati all’interno dell’esercizio commerciale, in particolare due cittadini extracomunitari di 21 e 23 anni, due catanesi di 26 e 28 anni, nonché interrotto l’attività in attesa del provvedimento di sospensione proposto alle autorità competenti.

Nel corso del controllo i militari hanno provveduto a sequestrare per i successivi accertamenti di laboratorio circa 430 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, ritenuta non compatibile con quella di libera vendita.