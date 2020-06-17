CATANIA, CIBI E BEVANDE SERVITI SENZA MASCHERINA NEL BAR: SANZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITÀ

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Amministrativa ha effettuato un controllo presso un bar sito nel centro storico di Catania.Il titolare è stato sanzionato ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.L. n...

Il titolare è stato sanzionato ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.L. nr. 19 del 25-03-2020, poiché non aveva predisposto alcuna informazione sulle misure di prevenzione ( e somministrava alimenti e bevande senza indossare la mascherina) e perché non aveva predisposto l’uso di presidi igienizzanti per le mani per gli avventori.

Le sanzioni ammontano complessivamente a 400 euro e comportano la sospensione dell’attività per 5 giorni.

Inoltre, è stata contestata la violazione dell’art. 20 del Codice della Strada, per l’occupazione abusiva di 28 mq circa di suolo pubblico, attuata mediante il posizionamento nella parte prospiciente gli ingressi del locale di pedane, tavolini e sedie. Per tale infrazione è stata irrogata la sanzione di 173,00 euro.

I controlli ai locali per le verifiche della normativa “anticovid” proseguiranno da parte della Questura.