CATANIA: CINQUE CUCCIOLI ABBANDONATI, TROVATI E SALVATI DAI CARABINIERI

Gli uomini dell’Arma hanno trovato i cinque cuccioli, di razza meticcia, dentro una scatolone di cartone in mezzo ai rifiuti.Erano stati abbandonati da ignoti sotto il cavalcavia del Ponte Primosole....

Erano stati abbandonati da ignoti sotto il cavalcavia del Ponte Primosole. Per loro fortuna, una pattuglia di motociclisti del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, transitando nella predetta area ed insospettiti da un movimento improvviso del predetto scatolone, si sono avvicinati allo stesso constatando la presenza dei cinque vivaci cuccioli che guaivano verosimilmente affamati, soccorrendoli.

Trasportati nella caserma di San Giuseppe La Rena, grazie anche al prezioso intervento del personale del soccorso veterinario di Catania e dei locali Vigili Urbani del settore ambientale, i cuccioli, in buono stato di salute, sono stati visitati e rifocillati.

I cagnolini sono stati ospitati nel “Rifugio di Concetta” a San Giovanni Galermo, struttura a cui i cittadini interessati ad una eventuale adozione potranno rivolgersi chiamando il numero 345-3037472.