CATANIA: Circonvallazione chiusa pure stanotte per i lavori stradali

Anche questa notte, comunica il sindaco di Catania Enzo Bianco, si rende necessaria la chiusura per alcune ore del tratto della circonvallazione limitrofo al cantiere della circonvallazione. La zona sará presidiata da personale della P.M.

La viabilità alternativa sarà quella giá sperimentata la scorsa notte. Sono lavori Fce per la Metropolitana.

Dalle 22 in poi chiude la Circonvallazione nord, dove, all'altezza di via Eredia, un camion è per un cedimento del terreno all'interno del cantiere della Metropolitana. Il traffico in direzione di Misterbianco sarà deviato per rientrare sulla circonvallazione circa duecento metri dopo.

La riapertura è prevista all'alba del 25 febbraio.

CATANIA: Circonvallazione chiusa pure stanotte per i lavori stradali 1/6 Successivo »

La nuova viabilità è indicata dalla segnaletica e nell'area agiranno diverse pattuglie della Polizia municipale.

File interminabili dalle prime di questa mattina lungo la Circonvallazione, all'altezza del quartiere Nesima, a causa di un tir che è finito dentro una voragine aperta all'interno del cantiere per la costruzione della Metropolitana di Catania.

L'incidente, avvenuto in via Felice Fontana, non ha provocato feriti: praticamente illeso l'autista del camion che trasportava materiale proprio per il cantiere aperto in quel tratto della Circonvallazione.

La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita: l'enorme buca forse si è aperta per un cedimento della strada al passaggio del tir, o forse era già aperta appunto per i lavori in corso.

Sul posto i vigili del Comando Municipale di Catania e una gru per tirare su il mezzo pesante.