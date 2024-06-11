CATANIA: CIRCONVALLAZIONE PARZIALMENTE CHIUSA DA DOMANI PER LAVORI, ATTESI DISAGI
A cura di Redazione
11 giugno 2024 20:33
Su richiesta della Fce Circumetnea Metropolitana, da domani, mercoledì 12 giugno, parte della Circonvallazione sarà chiusa al traffico per consentire indifferibili lavori per il collettore fognario, all'altezza della stazione metro Monte Po, in funzione dell'imminente apertura delle stazioni della metropolitana “Fontana” e “Monte Po”.
Il cronoprogramma dei provvedimenti di circolazione prevede questa tabella di marcia:
- dalle ore 9 di mercoledì 12 giugno sarà chiusa al traffico via Felice Fontana, carreggiata Nord, dalla rotatoria di Monte Po in direzione Misterbianco per l'esecuzione dei lavori sino alla mezzeria dello spartitraffico centrale della Circonvallazione; come viabilità alternativa sarà resa disponibile al traffico la strada complanare di via Mezzocampo che dalla rotatoria di Monte Po bypasserà il tratto chiuso della circonvallazione;
- entro le ore 18 di venerdì 14 giugno, sarà riaperta al traffico l’intera carreggiata della circonvallazione in direzione Misterbianco;
- sabato 15 e domenica 16 giugno non si effettueranno lavori;
- lunedì 17 giugno, a partire dalle ore 7,00, inizieranno i lavori su via Felice Fontana carreggiata Sud, su una sola corsia alternata in direzione da Misterbianco verso Catania, rotatoria di Monte Po, e sarà garantita la viabilità su una sola corsia;
- venerdì 21 giugno, a partire dalle ore 18,00, è prevista la completa riapertura della carreggiata della Circonvallazione. La Polizia municipale sarà presente per regolare i flussi di traffico e alleviare i disagi alla circolazione, favorendo la viabilità alternativa (San Giorgio, Tangenziale, uscita asse dei servizi e asse attrezzato).