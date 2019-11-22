95047

CATANIA: CISTERNA PERDE GASOLIO, INTERVENTO VVF

Vigili del fuoco in azione nella mattina di oggi, venerdì, a causa di una perdita di gasolio dalla cisterna di un mezzo pesante.L'inconveniente si è verificato nei pressi della rotonda della circonval...

22 novembre 2019 08:42
News
Vigili del fuoco in azione nella mattina di oggi, venerdì, a causa di una perdita di gasolio dalla cisterna di un mezzo pesante.

L’inconveniente si è verificato nei pressi della rotonda della circonvallazione di Catania
tra il viale San Pio X e la via Francesco Miceli

Per motivi che al momento non sono stati ancora chiariti a un certo punto il camion ha accusato una piccola perdita di carburante che in pochi minuti si è riversato sul manto stradale. Il camionista, al quale dei passanti hanno segnalato il guasto, ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono subito intervenuti.

L’intervento dei soccorsi si è reso necessario per ripristinare le ottimali condizioni di sicurezza della strada.

Nessun problema per le persone, forte ripercussioni invece sul traffico con forti rallentamenti, specialmente essendo un orario di punta

Sul posto pure la Polizia Municipale e la Protezione Civile.

