CATANIA, CLIENTI CHIEDONO “PIPPOTTI” AL CARABINIERE DURANTE UNA PERQUISIZIONE: PUSHER IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza il 53enne catanese Gaetano CONDORELLI, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari ne hanno osservato per giorni i movimenti, notando anche un notevole afflusso di potenziali acquirenti nella sua abitazione. Circostanza che la scorsa notte li ha spinti ad accedervi e perquisirlo.

Nel corso dell’operazione, un carabiniere, rimasto sull’uscio di casa, si è visto materializzare dinanzi tre giovani acquirenti (tutti 20enni), che con nonchalance, gli hanno chiesto dei “pippotti” di cocaina.

Episodio paradossale che ha spiazzato soprattutto il padrone di casa che a quel punto pur di alleviare la propria posizione, in parte già compromessa, ha preferito indicare ai militari il nascondiglio dove occultava: 50 grammi di cocaina, 30 grammi di marijuana, 1.000 euro in contanti, ipotizzabile provento dell’attività illecita posta in essere dall’uomo.

Droga e denaro sequestrati, clienti “sbadati” identificati e segnalati alla Prefettura, spacciatore relegato agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.