CATANIA: COCAINA NEGLI SLIP, ARRESTATO 59ENNE

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 59enne Achille Taranto, già gravato da numerosi precedenti penali specifici e denunciato un 39enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pattugliare il noto quartiere catanese, gli uomini della Squadra “Lupi” notavano un noto assuntore di sostanze stupefacenti uscire frettolosamente da una palazzina di Via Villascabrosa, peraltro residenza di alcuni soggetti dediti permanentemente allo spaccio di droga, approfittando del portone d’ingresso aperto, sono entrati incrociando nell’androne il 59enne che, notandoli, fuggiva risalendo le scale dell’immobile.

Bloccato e perquisito nell’immediatezza è stato trovato in possesso di una bustina di plastica contenente circa 12 grammi di “cocaina” che celava tra gli “slip”. Altri due militari, nel frattempo, avevano già raggiunto uno dei piani dello stabile luogo in cui il 39enne, scorgendoli, tentava di rientrare repentinamente nella propria abitazione.

A quel punto i Carabinieri facevano irruzione rivenendo su di un tavolo alcune dosi di “marijuana” pronte allo smercio nonché un bilancino di precisione e vario materiale comunemente utilizzato per la preparazione delle dosi di stupefacente. Perquisito, il 39enne nascondeva nella tasca dei jeans 100 euro in banconote di vario taglio e una dose di marijuana identica per confezionamento a quelle ritrovate sul tavolo. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato attenderà il giudizio per direttissima relegato ai domiciliari.