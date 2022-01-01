CATANIA, REGISTRAZIONE ON LINE PER RIDURRE I TEMPI. HUB E DRIVE IN APERTI PURE NEI GIORNI FESTIVI

Cresce ancora il numero di tamponi.Per cercare di velocizzare le procedure di registrazione e ridurre i tempi di attesa, il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, invita gli utenti ad effett...

Per cercare di velocizzare le procedure di registrazione e ridurre i tempi di attesa, il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, invita gli utenti ad effettuare la registrazione on line, attraverso il seguente link: www.testcovid19.it

“Stiamo lavorando per aprire altri drive in – spiega Liberti – ma ci vorrà qualche settimana. Occorre, di concerto con alcuni sindaci, individuare i siti, assumere il personale necessario e allestire le strutture, prevendendo il supporto della protezione civile o delle associazioni di volontariato. In attesa dell’apertura dei nuovi drive in, invito gli utenti a darci una mano effettuando una registrazione on line. Il caricamento preventivo dei dati ci consentirebbe di velocizzare le procedure e ridurre i tempi di attesa.

Altra raccomandazione: è inutile mettersi in fila il giorno dopo il contatto con un positivo o all’indomani di una serata tra amici o parenti. Prima del quarto/quinto giorno il test rapido antigenico non rileverà nulla. La prudenza, con il rispetto rigoroso delle regole, e il vaccino restano gli unici strumenti per difendersi dal virus”.

Nessuno stop per la giornata di capodanno e niente orario ridotto alla vigilia. Gli Hub vaccinali di Catania, Acireale, Caltagirone, Sant’Agata Li Battiati, Misterbianco e Caltagirone seguiranno gli orari di seguito riportati. C’è di più: per fare fronte alla richiesta di tamponi, in alcuni comuni, di concerto con i sindaci, saranno realizzati dei drive in temporanei.

“Le decisioni – spiega il commissario emergenza Covid Catania, Pino Liberti – su input della presidenza della regione siciliana e dell’assessorato della Salute hanno l’obiettivo di facilitare la vaccinazione, ridurre i tempi di attesa, sia per i vaccini che per i tamponi, e, attraverso il tracciamento, monitorare e mitigare l’impatto della nuova variante”.