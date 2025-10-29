Catania, collane strappate a donne in auto: arrestato un uomo di 38 anni

Su delega della Procura Distrettuale del Tribunale di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari etn...

Le indagini, eseguite dalla IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso – Sezione Falchi della Squadra Mobile della Questura di Catania, hanno tratto origine da un primo episodio di rapina commessa ai danni di una donna, sorpresa mentre era a bordo della propria auto. Nel momento in cui ha rallentato la marcia in prossimità di un incrocio, due persone a bordo di uno scooter l’hanno affiancata e, dal finestrino dell’autovettura abbassato, le hanno strappato dal collo una collana in oro, dopo averla colpita con dei pugni al volto, per poi dileguarsi.

Un secondo episodio si è verificato a distanza di qualche giorno, quando, di nuovo, due persone a bordo dello stesso scooter, hanno preso di mira, con analoghe modalità, un’altra donna, anche in questo caso mentre si trovava a bordo di un’autovettura. In questa circostanza, prima è stata sbarrata la strada con lo scooter e, successivamente, il passeggero si è avvicinato al veicolo e ha strappato dal collo della vittima la collana.

Gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile, dopo un’attenta analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone teatro dei fatti e sulla base di quanto riferito dalle vittime, hanno raccolto a carico dell’indagato, elementi indiziari di gravità tale da consentire la richiesta e la correlata emissione della misura coercitiva.

Dopo le formalità di rito, il 38enne è stato trasferito ail carcere di Catania – Piazza Lanza.