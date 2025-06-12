CATANIA. Colpi di pistola a pochi metri da una bambinopoli: arrestato un uomo con arma illegale

Si stava esercitando a sparare con una pistola clandestina all’interno di un’area privata ubicata a poche decine di metri da una strada particolarmente trafficata del quartiere Nesima e non distante d...

Si stava esercitando a sparare con una pistola clandestina all’interno di un’area privata ubicata a poche decine di metri da una strada particolarmente trafficata del quartiere Nesima e non distante da una bambinopoli. Il responsabile del gesto, un catanese di 45 anni, è stato individuato e fermato dagli agenti della Polizia di Stato che, proprio in quei momenti, si trovavano impegnati nella zona in un altro servizio di controllo finalizzato a contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

In particolare, mentre stavano per rientrare in ufficio, i poliziotti della squadra amministrativa e della squadra volanti del Commissariato di Nesima hanno sentito, in modo inequivocabile, alcuni colpi di pistola, per cui hanno ritenuto necessario avviare subito le ricerche per individuare il luogo esatto dell’esplosione. Dopo aver girato l’angolo della strada, in un appezzamento di terreno privato, hanno notato il 45enne che, con l’arma ancora in mano, si stava dirigendo verso una struttura presente nel terreno e in fase di ristrutturazione. Con le dovute cautele e senza dare nell’occhio, i poliziotti si sono addentrati nel terreno, riuscendo a circondare l’edificio dove l’uomo si era nascosto con l’arma sempre in pugno. Non appena gli agenti sono entrati all’interno del casolare, l’uomo si è voltato verso di loro e ha puntato l’arma, ma i poliziotti, in modo fulmineo, sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo.

Gli agenti del Commissariato di Nesima hanno recuperato l’arma per metterla in sicurezza e hanno appurato come fosse pronta per esplodere l’ultima cartuccia. Tra i poliziotti era presente un esperto istruttore di tiro della Polizia che ha avuto modo di verificare come la pistola, semiautomatica calibro 9, con matricola abrasa, fosse stata modificata in alcune caratteristiche, a cominciare dal montaggio dell’innesto per l’inserimento di un silenziatore. Durante le fasi della perquisizione dell’immobile, i poliziotti hanno notato tre fori in un pannello in cartongesso, fori, che per forma e caratteristiche, sono risultati prodotti dai proiettili utilizzati dal 45enne, con precedenti di Polizia e destinatario di un ammonimento per episodi di violenza domestica.

Per la sua condotta criminosa e alla luce del ritrovamento della pistola modificata, i poliziotti hanno provveduto ad arrestare l’uomo, in flagranza, per i reati di detenzione illegale di arma clandestina e di munizionamento e per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. La pistola, la cartuccia inesplosa e il pannello con i fori sono stati posti sotto sequestro per le successive valutazioni e determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. Ultimato il sopralluogo e conclusi di adempimento di rito in Commissariato, il 45enne è stato condotto in carcere come disposto dal PM di turno.