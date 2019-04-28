CATANIA, COLPI DI SEDIA E PUGNI IN CHIESA SOTTO GLI OCCHI DEI TURISTI: IL VIDEO DELLA LITE

Ci troviamo all'interno della basilica di San Nicolò l'Arena, a piazza Dante, nel cuore del centro storico Catania.A pubblicare le immagini girate da un turista tedesco ospite del suo B&b è Marco...

A pubblicare le immagini girate da un turista tedesco ospite del suo B&b è Marco Celeschi: "Alla vista di questo spettacolo che lo ha accolto all'ingresso, mi ha subito ringraziato della dritta che gli avevo dato. Con i turisti a Catania ci sappiamo fare, indubbiamente".“

