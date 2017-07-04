CATANIA, COLPO ALLA FAMIGLIA ERCOLANO – SANTAPAOLA: 54 ARRESTI I NOMI

In data odierna è stata data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, dal G.I.P. presso il Tribunal...

In data odierna è stata data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania nei confronti di 54 soggetti indagati, di cui 40 in carcere e 14 posti agli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato eseguito da oltre duecento Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dai reparti specializzati (Compagnia di Intervento Operativo del XII Battaglione “Sicilia”, Nuclei Cinofili ed Elicotteri), su tutto il territorio nazionale, ed ha riguardato figure apicali e semplici affiliati del clan “Santapaola-Ercolano” attivo nel capoluogo e con ramificazioni in tutta la provincia etnea, responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico di stupefacenti, rapina.

L’indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania dal 2014 al 2016 mediante attività tecniche e dinamiche, ulteriormente riscontrate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, veniva avviata sulla base di intercettazioni emerse da un procedimento in corso per associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni.

Nello specifico, il 15 maggio 2013, in seno a detto procedimento, emergeva che per cause legate a conflittualità interne conseguenti all’acquisizione della leadership in seno al “gruppo” mafioso di San Giovanni Galermo, gli indagati Vincenzo Mirenda, suo fratello Arturo ed un altro correo, si erano posti alla ricerca del sodale Vittorio Benito Fiorenza per attentare alla sua vita, tanto che, non trovandolo, si recavano presso la sua abitazione ove minacciavano con una pistola i suoi familiari e le persone a lui vicine.

ELENCO DELLE PERSONE COLPITE DALL’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE OPERAZIONE “DOKS”

AIELLO Giosuè Michele, classe 1993;

BUTTAFUOCO Domenico, classe 1978;

CALABRETTA Mario Maurizio, classe 1988;

CORALLO Andrea Nicolò, classe 1982;

DIOLOSA' Mario, classe 1975;

FIORE Salvatore, classe 1967;

FLORIO Andrea, classe 1995;

FRENI Giorgio, classe 1965;

FURNO' Francesco, classe 1988;

GIGANTINI Vincenzo, classe 1967;

GIUFFRIDA Armando, classe 1980;

IUCULANO Francesco, classe 1986;

LEOTTA Silvana, classe 1976;

LO RE Salvatore, classe 1987;

MANTARRO Salvatore, classe 1965;

MIRENDA Angelo, classe 1964;

MIRENDA Arturo, classe 1961;

MOTTA Francesco Lucio, classe 1986;

MUSUMECI Corin, classe 1995;

MUSUMECI Desiree, classe 1989;

MUSUMECI Domenico, classe 1969;

PALERMO Carmelo, classe 1957;

PALERMO Salvatore Fabio Valentino, classe 1979;

PONZO Salvatore, classe 1986;

RAMPULLA Saverio, classe 1986;

RUSSO Mario, classe 1973;

SAVOCA Antonino, classe 1990;

SPATARO Corrado, classe 1983;

SQUILLACI Damiano Salvatore, classe 1993;

STRANO Nicola, classe 1964;

classe 1964;

SOTTOPOSTI AGLI ARRESTI DOMICILIARI

AIELLO Diego, classe 1995;

BULLA Alfredo, classe 1984;

LA MANNA Alessio, classe 1988;

GIUFFRIDA Antonino, classe 1963;

COSENTINO Antonino, classe 1979;

FLORIO Vincenzo, classe 1977;

MIRENDA Vincenzo, classe 1973;

PALERMO Alessandro, classe 1975;

CALTABIANO Salvatore, classe 1976;

RUSSO Antonino, classe 1989;

classe

GIÀ ’ DETENUTI

AIELLO Claudio Pietro Antonio, classe 1986;

BUTTAFUOCO Daniele, classe 1988;

CALABRETTA Claudio, classe 1964;

CALTABIANO Nunzio, classe 1969;

FIORENZA Vittorio Benito, classe /1981;

DI MAURO Vincenzo, classe 1979;

VIZZINI Massimo, classe 1973;

GUGLIELMINO Mario, classe 1967;

GURRIERI Salvatore, classe 1973;

PRIVITERA Francesco, classe 1993;

VARONCELLI Angelo, classe 1970;

classe

AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI ED OBBLIGO DI DIMORA