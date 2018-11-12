I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza la 36enne Federica Casoni, già gravata da precedenti penali specifici, poiché ritenuta responsab...

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza la 36enne Federica Casoni, già gravata da precedenti penali specifici, poiché ritenuta responsabile di furto aggravato.

CATANIA: COLTA IN FLAGRANTE MENTRE RUBA IN UN NEGOZIO H&M DI CATANIA

La donna, dotata di sacche appositamente schermate per eludere i sistemi elettronici antitaccheggio, è entrata nel negozio H&M di via Etnea 202 iniziando a rubare diversi indumenti.Uno dei clienti dell’esercizio commerciale, accorgendosi di quando stava accadendo, con grande senso civico, ha chiamato il 112 (NUE), consentendo l’intervento sul posto dell’equipaggio di una gazzella che, entrato nel punto vendita, ha bloccato la ladra con le sacche colme di vestiti da poco razziati dagli espositori.La refurtiva, del valore di circa 500 euro, è stata restituita al responsabile del negozio.