CATANIA, COMPRO ORO IN ATTIVITÀ NONOSTANTE I DIVIETI: SANZIONI
Nel corso dei servizi predisposti dal Questore di Catania Mario Della Cioppa, nella giornata del 04 maggio u.s., personale dipendente della Squadra Amministrativa ha effettuato un controllo presso l’esercizio pubblico di “Compro Oro” al dettaglio sito in questo Largo Rosolino Pilo.
Nell’occasione l’attività commerciale, controllata per il contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia da virus Covid-19, risultava regolarmente aperta ed operativa, contrariamente a quanto previsto dal DPCM del 25 marzo 2020, articolo 1 comma 2° , e veniva constatato che il titolare aveva effettuato un operazione di compravendita che risultava regolarmente documentata pertanto, lo stesso, veniva sanzionato ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del D.L. nr. 19 del 25.03.2020 ed inoltre, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, si procedeva alla chiusura dell’attività stessa, in via cautelare, per giorni 5 (cinque).
Le attività di commercio al dettaglio, ossia la cessione di beni nuovi o usati al consumatore finale per uso e consumo personale o domestico, ove non ricomprese espressamente nell’elenco di cui all’allegato 1 del citato D.P.C.M., non sono autorizzate alla riapertura.
I predetti controlli amministrativi continueranno su tutto il territorio per la verifica del rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. del 25 marzo 2020.