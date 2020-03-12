CATANIA, CON LA SCUSA DI PROVARLA, 16 ENNE RUBA LA BICI: RAGGIUNTO, BLOCCATO E DENUNCIATO

Nella giornata di ieri, agenti di una Volante sono intervenuti in via Di Prima a seguito della segnalazione giunta sul 112 Nue, effettuata da un ragazzo di 16 anni. Il giovane ha riferito agli operato...

Nella giornata di ieri, agenti di una Volante sono intervenuti in via Di Prima a seguito della segnalazione giunta sul 112 Nue, effettuata da un ragazzo di 16 anni. Il giovane ha riferito agli operatori di essersi recato nel quartiere San Berillo Vecchio, con l’intenzione di vendere la sua bicicletta a un cittadino straniero il quale, con la scusa di volerla provare, si era allontanato con il due ruote senza far più ritorno.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, i poliziotti hanno individuato dopo pochi minuti il cittadino gambiano responsabile del furto il quale, alla vista dei poliziotti ha tentato di allontanarsi a bordo della bicicletta poco prima rubata, ma, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato. Lo straniero il 39nne D.F., è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato; la bicicletta veniva restituita al legittimo proprietario.