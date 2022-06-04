CATANIA. CON L’AUTO NEL CANTIERE DI NOTTE PER RUBARE LE PEDANE: DENUNCIATO

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato in stato di libertà un catanese di 23 anni in quanto gravemente indiziato di furto aggravato.Nella tarda serata i militari sono interve...

Nella tarda serata i militari sono interventi a seguito di una telefonata pervenuta tramite il 112, in cui un cittadino segnalava l’anomala presenza di uomo all’interno di un cantiere edile sito in corso Indipendenza. I carabinieri, tempestivamente intervenuti, hanno sorpreso il soggetto mentre era intento a caricare, nel portabagagli di un’auto e previo abbattimento dei sedili posteriori, delle pedane in acciaio zincate asportate dal ponteggio allestito nell’area.

Nella circostanza è stato accertato che l'uomo, per garantirsi l’accesso al cantiere e la possibilità di trasporto del materiale asportato senza impedimenti, aveva reciso la rete metallica di protezione. La perquisizione ha consentito di rinvenire complessivamente 6 pedane e una scala in ferro all’interno del veicolo che sono state restituite all’amministratore della ditta esecutrice dei lavori.