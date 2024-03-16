CATANIA, CON UNA MAZZA DA BASEBALL VA A SCUOLA DEL FIGLIO E MINACCIA IL PADRE DI UN ALUNNO. MA ERA AI DOMICILIARI

Gli agenti delle Volanti di Catania sono intervenuti in un Istituto scolastico di Viale Castagnola, a seguito di una chiamata pervenuta al Numero Unico di Emergenza che segnalava la presenza di una pe...

Gli agenti delle Volanti di Catania sono intervenuti in un Istituto scolastico di Viale Castagnola, a seguito di una chiamata pervenuta al Numero Unico di Emergenza che segnalava la presenza di una persona armata di ciò che sembrava essere o una spranga di ferro o una pistola. L’atteggiamento descritto nella segnalazione, portava a presumere che l’uomo armato fosse in agguato per aggredire qualcuno, creando allarme soprattutto per la vicinanza alla scuola.

Recatisi con urgenza sul posto, gli agenti hanno immediatamente contattato un insegnante dal quale hanno appreso che poco prima un uomo era realmente appostato davanti alla scuola e aveva una mazza da baseball con la quale aveva minacciato di aggredire il genitore di un alunno.

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo – probabilmente accortosi della Volante – si era già dileguato. Le indagini hanno consentito di individuare, grazie alla descrizione somatica della persona, l’identità del sospettato quale un pregiudicato catanese di 30 anni, già noto agli agenti, sottoposto agli arresti domiciliari.

A quel punto, gli operatori si sono recati nell’abitazione dell’uomo e lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di evasione.