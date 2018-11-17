CATANIA: CONCERTO NEOMELODICO ABUSIVO, SEQUESTRATO IL LOCALE E DENUNCIATO IL TITOLARE

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Catania, a seguito di notizie stampa su una manifestazione neomelodica...

Al momento dell'intervento, fra l'altro, gli operatori di polizia hanno colto un avventore In flagranza di scommessa clandestina. Gli accertamenti svolti nell'immediatezza hanno consentito di verificare che nel locale veniva esercitata l’attività di raccolta abusiva di scommesse, attraverso computer che consentivano l'accesso on line su piattaforme prive della necessaria concessione dell' Amministrazione dei Monopoli di Stato. Per tale motivo. sono stati sequestrati otto PC e i relativi monitor, hardware che veniva impiegato per l'accettazione delle scommesse illegali. Inoltre, avendo accertato che il gestore il pregiudicato B.G., non disponeva della prevista licenza dell' Autorità di Pubblica Sicurezza, gli agenti hanno sottoposto a sequestro penale i locali dell' intera sala scommesse e hanno denunciato il gestore per il reato di esercizio abusivo e organizzazione di pubbliche scommesse.

Gli operatori hanno altresì accertato che, in un angolo del locale, era stato allestito un chiosco bar, anch'esso abusivo, per il quale si sta procedendo a termini di legge.

Infine, sono in corso ulteriori accertamenti relativi alle autorizzazioni per l’esecuzione del concerto neomelodico, tenutosi in occasione dell’inaugurazione della sala scommesse abusiva.