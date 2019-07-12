CATANIA. CONDANNATI PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO E DROGA
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino, ottemperando a due distinti ordini per l’espiazione di pena detentiva, hanno arrestato i catanesi:Carmelo DI SILVESTRO di anni 42, condannato dai giudi...
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino, ottemperando a due distinti ordini per l’espiazione di pena detentiva, hanno arrestato i catanesi:
Carmelo DI SILVESTRO di anni 42, condannato dai giudici del Tribunale di Messina ad anni 2 e mesi 10 di reclusione, poiché ritenuto colpevole di furto aggravato in concorso, reato commesso a Forza D’Agrò (ME) nel 2014.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.
Agatino SINTONI di anni 29, condannato dai giudici del Tribunale di Ancona ad anni1, mesi 6 e giorni 5 di reclusione, poiché ritenuto colpevole di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, reato commesso a Jesi (AN) nel 2016.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.