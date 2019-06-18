95047

CATANIA, CONDANNATO PER FURTO, VA AI DOMICILIARI

I Carabinieri della Stazione Catania Piazza Verga, hanno arrestato il catanese 31enne Salvatore Andrea CAMPISI, in esecuzione all' ordine di espiazione di pena detentiva emesso dal tribunale di Patti...

I Carabinieri della Stazione Catania Piazza Verga, hanno arrestato il catanese 31enne Salvatore Andrea CAMPISI, in

esecuzione all’ ordine di espiazione di pena detentiva emesso dal tribunale di Patti (ME).

I fatti risalenti agli inizi del 2018, sono stati commessi a Patti, dove il 31enne, in compagnia di un complice aveva portato a termine un furto ai danni di un esercizio commerciale.

Espletate le formalità di rito, è stato confinato al regime degli arresti domiciliari, dove dovrà scontare la pena di anni 2 e mesi 1.

