CATANIA, CONDANNATO PER FURTO, VA AI DOMICILIARI
I Carabinieri della Stazione Catania Piazza Verga, hanno arrestato il catanese 31enne Salvatore Andrea CAMPISI, in esecuzione all’ ordine di espiazione di pena detentiva emesso dal tribunale di Patti...
A cura di Redazione
18 giugno 2019 15:36
I Carabinieri della Stazione Catania Piazza Verga, hanno arrestato il catanese 31enne Salvatore Andrea CAMPISI, in
I fatti risalenti agli inizi del 2018, sono stati commessi a Patti, dove il 31enne, in compagnia di un complice aveva portato a termine un furto ai danni di un esercizio commerciale.
Espletate le formalità di rito, è stato confinato al regime degli arresti domiciliari, dove dovrà scontare la pena di anni 2 e mesi 1.