CATANIA: CONFESSA IL 20 ENNE FERMATO PER L'AGGRESSIONE

E' stato fermato per tentativo di omicidio il ventenne accusato dell'aggressione all'ispettore della polizia municipale di Catania, Luigi Vicari, che è ricoverato da 5 giorni nell'ospedale Cannizzaro con la prognosi riservata per un trauma cranico.

Il provvedimento è stato emesso dal procuratore Carmelo Zuccaro, dall'aggiunto Ignazio Fonzo e dal sostituto Santo Distefano ed è stato eseguito dalla squadra mobile della Questura.

Il giovane ai magistrati, alla presenza dei suoi legali, ha ammesso di avere colpito con una manata l'ispettore che gli aveva vietato di passare con lo scooter in una strada chiusa al traffico, ma spiegando di averlo fatto al termine di un alterco. Dopo un primo confronto il ventenne era tornato indietro e la discussione sarebbe, secondo la sua ricostruzione, scaturita in lite. Ha detto di essere pentito e di non essersi accorto che l'uomo era finito a terra per la presenza di numerose persone. Il fermo dovrà adesso convalidato dal Gip dopo l'interrogatorio di garanzia.

