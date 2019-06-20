CATANIA, CONFISCATO "IMPERO ECONOMICO" DI ESPONENTE CLAN CAPPELLO

È stato confiscato dalla polizia a Catania l'impero economico di un noto esponente del clan Cappello, attualmente detenuto. I beni passati nelle mani dello Stato ammontano a svariati milioni di euro.I...

È stato confiscato dalla polizia a Catania l'impero economico di un noto esponente del clan Cappello, attualmente detenuto. I beni passati nelle mani dello Stato ammontano a svariati milioni di euro.

Il patrimonio è stato sequestrato nell'agosto del 2017 dal personale della questura. Tra i beni ci sono aziende e beni mobili e immobili.

Il Questore Mario Della Cioppa, il capo della squadra mobile, Marco Basile, e il dirigente della divisione polizia anticrimine, Ferdinando Buceti, renderanno noti i particolari dell'operazione durante un incontro con i giornalisti che si terrà alle 10 sala stampa della questura.