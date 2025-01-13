CATANIA, CONTRASTO AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI: I CARABINIERI NE FERMONO DUE, TRA CUI UN 36ENNE DI BELPASSO

Nell’ambito dell’intensificazione dell’azione di prevenzione disposta dal Comando Provinciale di Catania, volta a contrastare l’illegalità diffusa, i Carabinieri di Catania stanno svolgendo una serie...

Nell’ambito dell’intensificazione dell’azione di prevenzione disposta dal Comando Provinciale di Catania, volta a contrastare l’illegalità diffusa, i Carabinieri di Catania stanno svolgendo una serie di mirati servizi nel centro storico, anche per arginare il pervasivo fenomeno dei parcheggiatori abusivi in tutti quei luoghi adibiti a parcheggio, al fine di garantire ed innalzare la percezione di sicurezza reale e percepita nella popolazione.

In tale ottica, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, hanno effettuato dei controlli nelle principali piazze del centro di Catania, osservando con attenzione gli automobilisti in ingresso e in uscita dagli stalli di sosta, con l’obiettivo di intercettare eventuali “volontari” per le manovre.

Non è passato molto tempo dall’inizio del servizio che, in Piazza Asmundo, una pattuglia ha sorpreso un 22enne catanese, intento a esercitare abusivamente la professione di parcheggiatore nelle aree di parcheggio comunale. Il giovane è stato fermato e sanzionato e per questa violazione dovrà pagare quasi 800 euro.

Lungo la via Dusmet, invece, i Carabinieri hanno intravisto una “vecchia conoscenza”, ovvero un 36enne di Belpasso che già a settembre era stato sorpreso durante l’espletamento della sua “professione” non autorizzata di “guardamacchine”, pretendevano denaro dagli automobilisti, con la scusa che avrebbe controllato la vettura durante la loro assenza.

Anche lui è stato sanzionato ed entrambi, qualora dovessero essere sorpresi nuovamente a svolgere quell’attività illegale, saranno denunciati penalmente.