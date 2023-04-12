CATANIA. CONTRASTO ALL’ILLEGALITÀ SANZIONATI I PUB E GLI AUTOMOBILISTI INDISCIPLINATI

Nell’ambito dell’operazione “Pasqua e Pasquetta sicuri” e dei servizi straordinari dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, per garantire sicurezza ai cittadini in occasione delle festività...

Nell’ambito dell’operazione “Pasqua e Pasquetta sicuri” e dei servizi straordinari dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, per garantire sicurezza ai cittadini in occasione delle festività pasquali i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante in collaborazione con i colleghi del 12° Reggimento Sicilia ed il personale della polizia Locale di Catania sono stati impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nel centro città ed in particolare in via Vittorio Emanuele, piazza dell’Indirizzo, piazza della Repubblica, piazza Stesicoro e corso Sicilia.

Le attività di controllo hanno riguardato diversi pub della zona e si sono concluse con contestazioni amministrative elevate nei confronti dei titolari delle predette attività commerciali. Nella zona piazza Dei Martiri al titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, un 33enne catanese, è stata contestata la violazione di occupazione di suolo pubblico.

I titolari catanesi (un 40enne ed un 39enne) di due attività commerciali ubicate in zona Piazza Dell’Indirizzo e appartenenti alla medesima categoria, sono stati sanzionati per occupazione di suolo pubblico, mentre il titolare di un altro pub, un 48enne catanese, oltre che per l’occupazione di suolo pubblico è stato sanzionato per un importo di 1.000 euro anche per inquinamento acustico.

Nel prosieguo delle attività i Carabinieri hanno anche sanzionato amministrativamente una catanese di 40 anni per abbandono di rifiuti, per un importo pari a 600 euro.

I controlli alla circolazione stradale, effettuati nel medesimo contesto operativo, si sono conclusi con l’identificazione di una settantina di persone ed il controllo di una quarantina di veicoli. Sono state elevate una quindicina di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. per un importo di 7.780 euro ed il sequestro/fermo amministrativo per 2 veicoli.