CATANIA: CONTROLLI AI LOCALI DEL CENTRO DELLA MOVIDA: SANZIONI E SCATTA L'ARRESTO.

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS di Catania, nonché da personale dell’A.S.P. e della Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e al fenomeno dello smercio di droga nel centro del Capoluogo etneo.

In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, hanno arrestato un 33enne catanese, pregiudicato, responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. Il pusher è stato quindi assicurato alla Giustizia mentre, a bordo del suo scooter, cedeva sostanze stupefacenti del tipo marijuana, cocaina e hashish.

In particolare l’uomo, originario del quartiere Picanello, vistosi scoperto dai militari, che si erano appostati in Piazza Rosolino Pilo, riuscendo così a seguire tutti i suoi movimenti, ha cercato di scappare, venendo comunque bloccato in Via Firenze, dopo poche centinaia di metri, da una seconda pattuglia in supporto. Immediata pertanto la perquisizione, durante la quale l’equipaggio ha recuperato 50 grammi di marjuana, 5,2 grammi di cocaina e 5,1 grammi di hashish, nascosti nelle tasche della giacca, mentre nella sella dello scooter, sono stati ritrovati 380,00 euro in banconote da 50, 20 e 10 euro, provento dello spaccio. Naturalmente i Carabinieri hanno poi esteso i controlli anche all’abitazione del soggetto, rinvenendo altresì all’interno del cassetto di un vecchio mobile nascosto in uno sgabuzzino, 3 bustine in plastica con all’interno ulteriori 7 grammi di marijuana. Il 33enne è stato quindi tratto in arresto e, come disposto dal magistrato, condotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza, ove permane dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso del servizio coordinato, i militari hanno effettuato controlli presso 10 esercizi pubblici ubicati tra via Gemmellaro e via Pacini, elevando sanzioni per occupazione di suolo pubblico nei confronti di tre attività commerciali, per un importo complessivo di circa 500 euro.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri hanno effettuato il controllo di una scuderia ubicata in via Mulini a vento, di proprietà di un 22enne catanese, a cui è stata applicata una sanzione di 12000 euro, con il contestuale fermo di quattro equini, poiché la stalla era priva di autorizzazione e gli animali sprovvisti di microchip e di sistemi di identificazione e di movimentazione.

Gli operanti hanno altresì svolto controlli alla circolazione stradale, che hanno consentito di identificare un centinaio di persone e di sottoporre ad accertamenti una settantina di veicoli, con l’elevazione di 25 sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), per un importo complessivo di circa 14.000 euro ed il sequestro amministrativo di 7 veicoli. Due delle persone controllate, un 25enne e un 22enne di Leonforte (EN), sono stati segnalati all’Autorità amministrativa, poiché trovati in possesso di pochi grammi di cocaina e nei confronti del primo si è proceduto al ritiro della patente di guida.