CATANIA, CONTROLLI ANTIDROGA NELLE SCUOLE: IVAN SCOVA LA MARIJUANA NELLO ZAINO DI UNO STUDENTE
Alcune dosi di marijuana fiutate dal Labrador ”Ivan”, del Nucleo Cinofili di Nicolosi, e scovati dai Carabinieri della Stazione di Piazza Dante nello zaino di uno studente di 17 anni e nella tasca dei jeans di una ragazza di 18 anni, nonché un apparecchietto per triturare l’erba rinvenuto in tasca ad un altro studente maggiorenne.
Questo l’esito dei controlli rivolti agli studenti del Liceo Artistico “Emilio Greco” di via Bonafè svolti nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio e dell’uso di droghe all’interno e nei pressi degli istituti scolastici.
I controlli, avviati dall’inizio dell’anno scolastico in ambito provinciale, hanno come scopo preminente la salvaguardia della salute dei ragazzi, la maggior parte ancora in età minore.
L’attività dei carabinieri continua a registrare il plauso dei dirigenti scolatici sia per l’aspetto riguardante la tutela della salute dei ragazzi che per la funzione educativa rivolta alle nuove generazioni tramite l’affermazione della legalità.