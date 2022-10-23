Catania, controlli dei carabinieri, multe e sanzioni per migliaia di euro

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catan...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno proceduto ad un controllo del territorio a largo raggio volto al contrasto dell’illegalità diffusa nei quartieri di San Cristoforo e Picanello.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale nel quartiere “San Cristoforo”, i militari hanno denunciato un 27enne catanese per “sottrazione di cose sottoposte a sequestro”, poiché è stato sorpreso alla guida di un’autovettura sottoposta a sequestro.

Inoltre gli operanti hanno effettuato perquisizioni personali finalizzate alla ricerca di droga, durante le quali hanno controllato due persone che sono state trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e pertanto sono state segnalate, quali assuntori, alla locale Prefettura.

Inoltre, i militari dell’Arma hanno controllato due venditori di caldarroste, nei cui confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.654 €, in quanto sprovvisti di autorizzazione alla vendita, per emissione di fumi sulla pubblica via e per occupazione abusiva del suolo pubblico.

I Carabinieri nel corso dei controlli hanno indentificato 70 persone, hanno controllato 40 veicoli ed hanno contestato violazioni al Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa, omessa revisione periodica e guida senza patente, con conseguenti sanzioni per un importo di 17.000 € e il sequestro di 10 veicoli in quanto sprovvisti di assicurazione.

Durante il servizio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato per “ricettazione” un 18enne catanese che circolava alla guida di un Honda SH, che da accertamenti è risultato oggetto di furto a Lentini lo scorso mese di luglio, pertanto il motorino è stato restituito al proprietario.

Nell’ambito dei controlli nel quartiere “Picanello” i Carabinieri, unitamente ai colleghi del NIL, hanno controllato alcune attività commerciale per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durante i controlli, i militari hanno denunciato un 63enne catanese, titolare di un autolavaggio, per la presenza di un lavoratore “in nero”, per aver omesso la visita medica e la formazione sui rischi nei luoghi di lavoro prescritte per i dipendenti e per aver installato nell’autolavaggio un impianto di videosorveglianza non autorizzato, che è stato immediatamente rimosso. Alle violazioni contestate al 63enne sono conseguite multe per un importo complessivo di 8.000 € e la sospensione dell’attività.

I militari dell’Arma hanno altresì denunciato un 47enne di Aci Sant’Antonio, titolare di un autolavaggio e autorimessa, sanzionato con una multa dell’importo di 11.000 €, in quanto tra i dipendenti presenti tre erano “in nero”.

I Carabinieri hanno controllato 20 soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti tra i quali un 29enne rumeno, che è stato denunciato per “evasione” in quanto trovato fuori dalla propria abitazione senza la prevista autorizzazione.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 50 persone e controllati 30 veicoli, di cui 10 sono stati sanzionati per “omessa copertura assicurativa” e “uso del telefono durante la guida”, con sanzioni per un importo di 2.000 €.