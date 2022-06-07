CATANIA. CONTROLLI DELLA POLIZIA, ARRESTATI DUE UOMINI SORPRESI A RUBARE BARBECUE E OMBRELLONI

Nella giornata di ieri e nel corso della notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha arrestato due persone colte in flagranza di reato.Nella mattinata di domenica, agenti delle Volanti, durante il...

Nella giornata di ieri e nel corso della notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha arrestato due persone colte in flagranza di reato.

Nella mattinata di domenica, agenti delle Volanti, durante il servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno arrestato un individuo gravemente indiziato del reato di furto aggravato. L’uomo, poco prima, aveva asportato un barbecue da un balcone ubicato al piano rialzato di un condominio di via Carmelitani. Effettuati tutti gli accertamenti di rito, l’arrestato veniva posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, e la refurtiva riconsegnata al legittimo proprietario.

Nel corso della notte, poi, poliziotti delle Volanti sono intervenuti in via Francesco Crispi, dov’era stata segnalato un furto messo in atto da due soggetti i quali stavano impossessandosi di alcuni ombrelloni posti innanzi ad un esercizio commerciale.

Giunti sul posto, gli operatori sono riusciti a bloccare e arrestare uno degli autori del furto, mentre il complice riusciva a darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

L’uomo è stato, quindi, arrestato per furto aggravato in concorso, per aver asportato tre ombrelloni “a braccio”, posti davanti a un bar di Piazza Bovio. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario, mentre l’arrestato, dopo la stesura degli atti di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.