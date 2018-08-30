CATANIA: CONTROLLI DELLA POLIZIA, MULTE PER UN PANIFICIO IN PESSIME CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE

Agenti del Commissariato Sezionale “Nesima” e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale unitamente a personale della Polizia Locale, hanno svolto un mirato servizio straordinario di controllo...

Nel corso del servizio, sono state identificate 77 persone, controllati 33 veicoli e controllati, presso i propri domicili, 25 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Sono state inoltre elevate 6 contravvenzioni al C.d.S, per un totale di € 3.054,00, fra cui tre sequestri amministrativi di veicoli, poiché sprovvisti della prevista copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Infine, sono state controllati 2 esercizi pubblici in via Pacinotti e constatate pessime condizioni igienico sanitarie all’interno di un panificio sito nella citata via. Sono in corso accertamenti ulteriori da parte degli organi competenti per il ripristino della salubrità ambientale e la rilevazione di eventuali sanzioni amministrative.