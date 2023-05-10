CATANIA, CONTROLLI IN CENTRO: ARRESTATO UN RIDER DELLA DROGA E SANZIONI CONTRO VENDITORI ABUSIVI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e dalla Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del terr...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e dalla Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e dello smercio di droga nel centro del Capoluogo etneo.

Nell’ambito di queste attività, i militari hanno arrestato un ragazzo di 21 anni che aveva organizzato un giro di consegne a domicilio di droga, del tipo “marijuana amnesia”.

Dal controllo del telefono del pusher è emerso che questi pubblicava delle “storie whatsapp” nelle quali mostrava fotografie della “merce” disponibile, poi riceveva le ordinazioni e organizzava la consegna a domicilio. Era riuscito a fidelizzare diversi clienti che si avvalevano dei suoi servizi e si recava da ognuno di loro a bordo del suo scooter SH, nascondendo le dosi di droga negli slip. Quando i Carabinieri lo hanno fermato, il giovane spacciatore era al telefono per “un’ordinazione”.

Bloccato e perquisito, i militari hanno rinvenuto 75 grammi di marijuana e poi, viste le fotografie che aveva pubblicato sul social, si sono recati anche presso la sua

abitazione, dove, in un frigorifero in disuso, stranamente collocato nella camera da letto, hanno trovato 30 grammi di marijuana, suddivisi in due involucri, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga.

Il “pusher a domicilio” è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dall’Autorità Giudiziaria. Questa mattina il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto. Per quanto riguarda, invece, l’azione di contrasto all’abusivismo commerciale, sono state controllate diverse rivendite ambulanti di ortofrutta, e comminate numerose sanzioni pecuniarie.

Nello specifico, è stata contestata la violazione per occupazione del suolo pubblico, con il contestuale sequestro di circa 80 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli, nei confronti di due dei predetti esercizi pubblici, che svolgevano attività professionale in assenza dei requisiti professionali. Al terzo rivenditore ambulante, invece, è stata elevata una sanzione per il prolungamento della vendita oltre l’ora prevista.

In tale contesto operativo, i Carabinieri hanno altresì svolto controlli alla circolazione stradale, che hanno consentito di identificare una quarantina di persone e di sottoporre ad accertamenti una trentina di veicoli, con l’elevazione di 9 sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica, ed il sequestro amministrativo di 2 veicoli.