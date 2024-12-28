CATANIA. CONTROLLI IN UNA GASTRONOMIA,ALIMENTI MISCHIATI E IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE. SANZIONI PER QUASI 10 MILA EURO

Anche nei giorni clou dei festeggiamenti natalizi, è proseguita l’azione di controllo della Polizia di Stato nelle attività di ristorazione della città con l’obiettivo di verificare il rispetto di tut...

Anche nei giorni clou dei festeggiamenti natalizi, è proseguita l’azione di controllo della Polizia di Stato nelle attività di ristorazione della città con l’obiettivo di verificare il rispetto di tutte le norme di settore e di salvaguardare la salute di cittadini e turisti.

Nei giorni scorsi, la task force coordinata dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania ha compiuto una serie di accertamenti in una nota gastronomia di Corso Indipendenza per controllare la genuinità e la qualità degli alimenti in vendita, l’igiene dei locali e l’idoneità degli spazi destinati alla conservazione dei prodotti, come pure la regolarità della posizione lavorativa del personale dipendente.

L’attività ha visto impegnati i poliziotti della squadra Volanti, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, dai Vigili del Fuoco, gli operatori dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro e agli specialisti del servizio Veterinari e Igiene Pubblica dell’Asp di Catania, dello Spresal, unitamente alle pattuglie della Polizia Locale “Viabilità” e “Annona”.

All’arrivo dei poliziotti, la gastronomia era molto affollata e diversi clienti avevano parcheggiato le auto in divieto di sosta, occupando buona parte della carreggiata e ostacolando il passaggio dei veicoli in transito.

Prima ancora di procedere al controllo della gastronomia, la Polizia Locale ha sanzionato ben dieci persone per divieto di sosta e fermata.

Le verifiche all’interno dell’attività hanno permesso di riscontrare diverse criticità, a cominciare dalla conservazione degli alimenti. Nello specifico, è stato contestato dal Servizio Veterinari l’illecito penale di frode alimentare e quello di mal conservazione degli alimenti, previsto dalle leggi sanitarie.

Contestualmente è stato disposto il sequestro penale di alimenti di origine animale, carni e prodotti ittici, congelati arbitrariamente e tenuti in cattivo stato di conservazione e in contenitori non idonei.

Il Corpo Forestale ha sanzionato la gastronomia per la mancata indicazione degli ingredienti nelle pietanze per un importo di 2 mila euro.

Il Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ha rilevato spogliatoi non conformi alla normativa, l’ingombro dei passaggi ed estintori non revisionati. Per tali irregolarità sono state applicate sanzioni per complessive 6 mila euro.

I poliziotti, oltre ad aver assicurato durante tutto il controllo l’ordine e la sicurezza, hanno identificato una decina di persone, tra le quali alcune con precedenti.

Ancora una volta, la sinergia tra i diversi Enti della task force della Polizia di Stato, oltre a garantire il rispetto della legalità, ha scongiurato possibili rischi per i consumatori.