CATANIA CONTROLLI NELLE SCUOLE

sanzionato un genitore che è stato sorpreso mentre fumava all'interno della Scuola

Nella giornata di ieri, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Questore, personale in servizio presso il Commissariato Borgo-Ognina unitamente a personale ASP e Polizia Municipale ha effettuato controlli straordinari al fine di prevenire reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò in quanto nei giorni scorsi un bambino di anni 9 ed uno di anni 14, in due Istituti Scolastici differenti, durante lo svolgimento di attività scolastiche, cadevano e riportavano prognosi associate a 35 e 30 giorni di malattia.

A tal fine sono stati effettuati i relativi sopralluoghi e, nella circostanza, accertate criticità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e pertanto i responsabili verranno deferiti all’A.G. ai sensi della normativa di settore prevista dall’art. 64 della Legge 81/2008. In un caso rinvenuti 12 estintori scaduti su 14.

I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate hanno dichiarato che avevano segnalato, all'organo competente, le criticità riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Si rileva, altresì, che all'interno di una scuola materna, precisamente adiacente la zona ricreativa, è stata anche rinvenuta un’attività con attrezzi da lavoro abusiva. Nello specifico, il titolare, custode di detto Istituto Scolastico oggi in quiescenza, da diversi anni continua a permanere all’interno di detta struttura e gestisce un’attività rumorosa con l’ausilio di un compressore ed altri attrezzi. Non solo, all’interno dell’Istituto vi era un’autovettura parcata sequestrata, di proprietà del citato custode.

Per i suddetti motivi, è stato sanzionato al pagamento della somma pari a euro 1032,00 ai sensi della legge 447/95 riguardante l’inquinamento acustico e, infine, gli è stata irrogata una sanzione pecuniaria ai sensi della legge 46/90 in quanto l’impianto della citata attività elettrica era fatiscente.

Infine, un genitore è stato sorpreso mentre fumava all'interno della Scuola ragione per la quale gli verrà contestata la relativa sanzione amministrativa.