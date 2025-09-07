Catania, controlli straordinari a San Cristoforo: sequestrati cavalli e auto senza assicurazione

La Polizia di Stato ha svolto, mercoledì pomeriggio, un’attività di controllo straordinario del territorio concentrata nel vasto e popoloso quartiere San Cristoforo con l’obiettivo di contrastare feno...

La Polizia di Stato ha svolto, mercoledì pomeriggio, un’attività di controllo straordinario del territorio concentrata nel vasto e popoloso quartiere San Cristoforo con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado, di criminalità e di illegalità diffusa.

Ancora una volta, la Questura di Catania ha disposto un intervento ad ampio raggio nell’intero quartiere al fine di raggiungere diversi obiettivi, dalla prevenzione e repressione di tutte quelle condotte illecite che possono turbare l’ordine pubblico alla vigilanza sulle condizioni di vita di animali, spesso allevati in modo irregolare nel contesto urbano e in ambienti a loro non adatti, contrastando, peraltro, il fenomeno della macellazione abusiva e delle corse clandestine.

La maxi attività di controllo disposta dalla Questura di Catania ha visto in campo oltre cinquanta poliziotti della squadra volanti, della squadra cinofili, del reparto a cavallo, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, nonché gli agenti della Polizia Locale.

Come già avvenuto nelle scorse ore in altre zone della città, dal quartiere di San Giovanni Galermo a San Berillo, passando per altre vie del centro storico, come corso Sicilia, i poliziotti hanno presidiato le strade e le viuzze di San Cristoforo, attraverso un pattugliamento dinamico e l’istituzione di diversi posti di controllo.

L’intera area è stata cinturata dai poliziotti, assicurando un’efficace cornice di sicurezza durante lo svolgimento di tutti i serrati controlli.

I poliziotti con i cani antidroga hanno compiuto diversi blitz in alcuni edifici di via Gramignani e via Murifabbro, dove, già in passato, sono state scoperte alcune piazze di spaccio.

All’arrivo dei poliziotti, le sentinelle hanno messo in allarme gli spacciatori che, in pochi istanti, hanno tentato di sbarrare ogni accesso in due palazzi attraverso delle porte blindate, assicurate dall’interno con speciali chiavistelli. Il tentativo di eludere i controlli è sfumato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno rimosso gli ostacoli, consentendo ai poliziotti di passare al setaccio tutti gli angoli dei due immobili dotati di un sistema di videosorveglianza e di porte in ferro. Dentro è stata scoperta una crack room al cui interno vi erano degli assuntori, uno dei quali è stato trovato in possesso di una dose di crack, che è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato segnalato quale consumatore alla Prefettura per i successi provvedimenti di carattere amministrativo. Nel frattempo, i pusher si sono dileguati, in fretta e furia, scappando dai tetti delle abitazioni.

Sulla base degli accertamenti compiuti sul posto e in considerazione dei precedenti interventi effettuati nei due immobili, i poliziotti hanno provvedimento al sequestro preventivo degli stessi in quanto adibiti a basi logistiche per le attività di spaccio, informando il Pubblico Ministero di turno.

Con l’ausilio dei tecnici della società di distribuzione dell’energia elettrica, sono stati compiuti mirati controlli per verificare gli allacci ai contatori. Le verifiche degli addetti hanno permesso di appurare la manomissione di un contatore e, pertanto, in ragione dell’allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, un uomo è stato denunciato per furto di energia elettrica, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nell’ambito del costante monitoraggio effettuato dalla Questura relativamente al fenomeno delle stalle abusive, i poliziotti del reparto a cavallo e dei medici del Servizio veterinari dell’Asp hanno controllato due stalle risultate prive di tutte le necessarie autorizzazioni. All’interno di una delle due, ubicata in via Leontini, sono stati trovati due cavalli, di cui uno privo di codice identificativo; gli equidi sono stati affidati ad una struttura idonea e il titolare è stato sanzionato per un importo totale complessivo di 6.500 euro per mancanza del codice stalla, del test anemia infettiva e del codice identificativo. Nella seconda stalla, in via Siracusa, invece, sono stati sequestrati a carico di ignoti, in quanto non è stato possibile risalire nell’immediatezza al titolare, altri due cavalli, che dopo essere stati identificati dal veterinario dell’Asp, sono stati affidati a una ditta specializzata.

A riguardo, la specifica attività compiuta dalla Polizia a tutela degli equidi negli ultimi mesi ha permesso di salvare diversi animali, tenuti in condizioni di vita critiche, all’interno di ambienti non adeguati e in stalle abusive ricavate dentro alcuni garage.

Nei posti di controllo istituiti lungo via della Concordia, via Plebiscito e piazza Caduti del mare, sono state identificate complessivamente 439 persone, delle quali 121 con precedenti, e sono stati controllati 170 veicoli.

Durante le verifiche, sono state rilevate 72 infrazioni al Codice della Strada. Sette autovetture sono state sequestrate per la mancanza della copertura assicurativa per la responsabilità civile, altre quattro vetture e uno scooter sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Un conducente è stato trovato in possesso di un tirapugni e, per questo, è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Grazie allo strumento dello street control, sono stati accertati dalla Polizia Locale diversi casi di sosta irregolare che hanno rappresentato un intralcio concreto alla circolazione stradale e un ostacolo ai mezzi di soccorso.