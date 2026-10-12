Catania, corre a forte velocità e minaccia i Carabinieri per evitare la multa: denunciato 31enne

Fermato durante un controllo in Corso Italia, il conducente avrebbe minacciato di aggredire i militari. Per lui sono scattate la denuncia e le sanzioni al Codice della Strad

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, attraverso servizi di pattugliamento e interventi mirati a prevenire comportamenti pericolosi, garantire il rispetto delle regole e tutelare la sicurezza dei cittadini.

In questo contesto si inserisce l’intervento dei militari della Stazione Carabinieri di Piazza Verga che, nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno fermato un’utilitaria che stava percorrendo Corso Italia a velocità sostenuta.

Durante il controllo, il conducente, un 31enne residente ad Acireale, è sceso dal veicolo e ha ripetutamente minacciato di aggredire i militari se l’avessero sanzionato.

La situazione è stata gestita dai Carabinieri, che sono infine riusciti a riportarlo alla calma e a procedere con gli accertamenti del caso.

Al termine delle verifiche, sulla base degli elementi raccolti, da verificare nelle competenti sedi giudiziarie, il 31enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per minaccia a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, e sanzionato per le violazioni al Codice della Strada.