CATANIA. CORSA DI CAVALLI IN STRADA E COLPI DI PISTOLA IN ARIA, INDAGA LA POLIZIA
Corsa clandestina di cavalli in strada a Catania, “con tanto di colpi di pistola”. Lo ha detto Enrico Rizzi, attivista dei diritti degli animali, venuto in possesso di un video che risalirebbe al 18 febbraio nel Catanese.
Il filmato, lanciato sui social e rimasto online solo per poco tempo, mostra una strada extraurbana dove si notano in folle corsa due sulky professionali guidati da driver incappucciati o con passamontagna.
I cavalli sono attorniati da decine di motori spesso con la targa oscurata da dove, più volte, si vede alzare una mano che impugna un’arma, verosimilmente una pistola.
“In meno di un minuto – ha sottolineato Rizzi – si avvertono chiaramente esplodere ben cinque colpi, per almeno tre volte coincidenti con i frame che mostrano l’arma in mano.
Si tratta di un caso di una gravità inaudita che la dice tutta sul baratro culturale creato in anni di disattenzione e menefreghismo ma anche di impunità della legge”.
Nel corso della diretta Facebook Rizzi ha annunciato la denuncia ai carabinieri, segnalando altri particolari come il luogo dove si troverebbe la stalla, un piccolo locale con porticina esterna messa in evidenza con l’effige di un cavallo rampante. “Il tutto in pieno centro urbano di Catania.
Durante la stessa diretta – spiega – è intervenuto il vice presidente della Commissione antimafia, Ismaele La Vardera, che ha annunciato la richiesta di apertura un’indagine sulle corse clandestine”.