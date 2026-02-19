CATANIA. Corso Indipendenza, blitz della Polizia: chiusa rivendita di minimoto e scooter, scattano sequestri e maxi multa

ATANIA. Corso Indipendenza, blitz della Polizia: chiusa rivendita di minimoto e scooter, scattano sequestri e maxi multa

La Polizia di Stato ha coordinato, nei giorni scorsi, un’azione di controllo a tappeto nella zona di Corso Indipendenza, finalizzata, da un lato, a prevenire e contrastare casi di illegalità diffusa e, dall’altro, a verificare l’osservanza delle autorizzazioni amministrative e il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza da parte dei titolari e gestori delle attività commerciali.

Il servizio si inserisce nell’ambito delle azioni pianificate dalla Questura di Catania per assicurare una capillare azione di accertamento in tutti i quartieri della città e ha visto l’intervento dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, unitamente agli agenti della Polizia Locale.

Nel corso delle attività, è stata controllata una rivendita di minimoto e scooter che aveva piazzato sul marciapiede i diversi mezzi esposti per la vendita, occupando abusivamente una significativa porzione di suolo pubblico, per cui è scattata la sanzione prevista dalla normativa vigente e fissata in 110 euro.

Dalle verifiche dei poliziotti è emerso che la titolare dell’esercizio commerciale stava esercitando la vendita al pubblico in assenza di Scia, pertanto è stata sanzionata per circa 3.000 euro. Inoltre, è stata disposta la chiusura dell’attività fino alla regolarizzazione delle autorizzazioni.

Tutta la merce presente all’interno del negozio, consistente in una trentina di mezzi tra minimoto, monopattini elettrici e miniquod, oltre a numerosi prodotti di oggettistica da regalo, è stata posta sotto sequestro amministrativo.

Durante le fasi di controllo, nel retro dell’attività commerciale è stata notata, nel cortile interno, la presenza di una struttura in prefabbricato di circa 50 metri quadrati per tre mezzi d’altezza, ancora al terreno grazie a una base in cemento. A riguardo, non è stata esibita alcuna documentazione, per cui gli atti verranno trasmessi alla sezione edilizia della Polizia Locale per tutti gli accertamenti di competenza.

Ulteriori controlli dei poliziotti del Commissariato di Librino sono già in programma, nei prossimi giorni, in altre zone del quartiere