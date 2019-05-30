CATANIA: CORTILE TRASFORMATO IN UN NEGOZIO ABUSIVO PADRE E FIGLIO DENUNCIATI PER RICETTAZIONE - FOTO

Nel pomeriggio del 28 maggio, personale delle Volanti, a seguito di controllo presso l’abitazione di un uomo, residente a Librino, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha scoper...

Nel pomeriggio del 28 maggio, personale delle Volanti, a seguito di controllo presso l’abitazione di un uomo, residente a Librino, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha scoperto che lo stesso, unitamente al padre con lui convivente, aveva organizzato all’interno del suo cortile un vero e proprio negozio abusivo di pezzi di ricambio per motocicli, di probabile provenienza furtiva.

Gli oggetti erano sistemati in box e scaffali e suddivisi per tipologia e modello, pronti per essere venduti. I due avevano anche approntato un ponte per il sollevamento dei motocicli e un banco con relativa parete attrezzata per lo smontaggio dei mezzi.

Sempre all’interno della suddetta area, sono stati rinvenuti telai di motocicli oggetto di furto e alcuni mezzi, in parte già smontati, nonché numerosi scatoloni contenenti articoli casalinghi e giocattoli.

I due individui non hanno saputo dare alcuna giustificazione circa la provenienza di quanto rinvenuto dagli agenti e, quindi, sono stati denunciati per i reati di ricettazione e riciclaggio, nonché per il reato di detenzione di munizionamento, visto che all’interno di una busta di plastica occultata sotto un bancone, sono state rinvenute sette cartucce calibro 12.

Dopo i rilievi effettuati dal personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, notiziato il P.M. di turno, i poliziotti hanno sequestrato l’intera area e tutto quanto ivi rinvenuto.