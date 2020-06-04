CATANIA: COSTRUISCE UNA VILLA IN UN TERRENO COMUNALE E SENZA AUTORIZZAZIONI: DENUNCIATO

Agenti del commissariato Librino hanno indagato in stato di libertà un pregiudicato perché responsabile dei reati di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi, abuso edilizio e invasione di ter...

Agenti del commissariato Librino hanno indagato in stato di libertà un pregiudicato perché responsabile dei reati di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi, abuso edilizio e invasione di terreni pubblici.

L’uomo, in modo del tutto abusivo e con grave danno ambientale, ha costruito una villa di lusso su un’area di circa mille metri quadri in cui era stata allestita una discarica abusiva di rifiuti, anche tossici e non bonificati, derivanti dalla costruzione della struttura, per un totale di circa 4 tonnellate.

Tali rifiuti erano stati riversati sul terreno adibito a verde pubblico con grave danno all’ambiente, perché il denunciato aveva costruito l’immobile di lusso dove abita con la propria famiglia, occupando in parte un terreno di proprietà del Comune di Catania a San Giorgio.

L’ingente quantitativo di rifiuti speciali, pericolosi e non, è stato sequestrato penalmente in attesa che, previa autorizzazione delle autorità competenti, venga smaltito in modo tale da preservare l’ambiente.