CATANIA: CREA DISCARICA SU MARCIAPIEDE, MULTATO

A Catania ha chiamato la Dusty, la società che si occupa della raccolta differenziata, dicendo che aveva un rifiuto ingombrante da far ritirare in via Nicola Fabrizi, ma gli operatori hanno invece trovato una piccolsa discarica ed avvisato la polizia municipale, che ha multato l'utente. Il marciapiede era infatti invaso da otto materassi, sei sedie, un armadio smontato, due comodini, cuscini, indumenti, due vecchi televisori da 32 pollici, pensili da cucina, un ventilatore, un water, vetri e specchi.

Per rimuovere quello la Dusty ha definito "un trasloco" la società ha impiegato poco più di 40 minuti utilizzando una squadra due mezzi.

(ANSA).