CATANIA: Crea un falso profilo social dell’ex per minacciare e offendere lui e la nuova compagna

Nella giornata di ieri, a seguito di denuncia sporta dalla vittima, personale del commissariato Borgo-Ognina ha denunciato in stato di libertà una donna di 33 anni per i reati di sostituzione di persona, minaccia e diffamazione online ai danni dell’ex marito e della sua compagna.

A seguito di attività investigativa, è emerso che la donna avrebbe creato un account su un noto social network riconducibile all’ex convivente e, in tale contesto, ha pubblicato molteplici fotografie e, tra queste, alcune di nudo riferite probabilmente al periodo della convivenza e per questo in suo possesso; continuando col minacciare e diffamare l’attuale compagna con frasi intimidatorie e offensive.