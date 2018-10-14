CATANIA: CROLLA TETTO, DONNA SALVATA DA MACERIE

Una 82enne è stata estratta viva dai vigili del fuoco dalla sua abitazione, nel rione Fossa della Creta di Catania, dopo il crollo del tetto della casa. La donna era a letto. Non ci sono altre persone...

A cura di Redazione 14 ottobre 2018 09:28

