CATANIA: CROLLA TETTO, DONNA SALVATA DA MACERIE
Una 82enne è stata estratta viva dai vigili del fuoco dalla sua abitazione, nel rione Fossa della Creta di Catania, dopo il crollo del tetto della casa. La donna era a letto. Non ci sono altre persone...
Una 82enne è stata estratta viva dai vigili del fuoco dalla sua abitazione, nel rione Fossa della Creta di Catania, dopo il crollo del tetto della casa. La donna era a letto. Non ci sono altre persone coinvolte. L'anziana è stata trasferita al pronto soccorso del 'Vittorio Emanuele' di Catania. Non avrebbe riportato ferite gravi. Le cause del cedimento sarebbero da ricercare nelle abbondanti piogge cadute in città nelle ultime 24 ore. Sulla Sicilia orientale vige anche per oggi l'allerta meteo 'arancione' diramato dalla Protezione civile.