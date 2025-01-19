CATANIA. CROLLO AL LUNGOMARE, SI APRE UNA VORAGINE IN PIAZZA TRICOLORE

Il manto stradale in piazza Tricolore a Catania ha ceduto all'improvviso questa mattina, causando la formazione di una voragine di dimensioni impressionanti.La mareggiata e il maltempo di questi giorn...

Il manto stradale in piazza Tricolore a Catania ha ceduto all'improvviso questa mattina, causando la formazione di una voragine di dimensioni impressionanti.

La mareggiata e il maltempo di questi giorni hanno contribuito al crollo, in una zona già chiusa anni fa a causa del rischio di erosione.

Il comune di Catania ha immediatamente posizionato nuove transenne per impedire eventuali incidenti e garantire la sicurezza degli abitanti e dei visitatori

La zona colpita si trova all'altezza dell'Hotel Plaza, e il crollo ha rivelato un arco di pietra lavica sotto il manto stradale.

Il sindaco di Catania ha dichiarato che saranno effettuati interventi urgenti per valutare l'entità dei danni e prevenire ulteriori crolli. Ha inoltre invitato i cittadini a evitare l'area fino a quando non saranno completati i lavori di riparazione.